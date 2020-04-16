РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Жителям городского округа Мытищи напомнили, что услугами «Почты России» можно воспользоваться дистанционно посредством электронных сервисов без визита в отделение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Почта России», как и многие другие организации, призывает жителей городского округа оставаться дома.

«Можно отправлять и получать посылки, не выходя из дома. Услугу можно оформить на сайте и в мобильном приложении «Почты России», кроме посылок, отправленных наложенным платежом. Также можно отправлять и получать заказные письма в адрес госорганов и частных лиц прямо с телефона или компьютера и отслеживать по трек-номеру. Доступна оплата заказных писем в один клик; письма пересылаются по защищенному каналу связи. И услуга «Электронные заказные письма» доступна при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг», - говорится в сообщении.

Доступны также следующие услуги электронных сервисов: оплата онлайн востребованных услуг и платежей ЖКХ, штрафов ГИБДД, сотовой связи и интернета, погашение кредита; есть опции для разных видов электронных денежных переводов, быстро и безопасно. Финансовые услуги предоставляются финансовыми организациями партнерами АО «Почта России». Более подробную информацию можно найти на сайте: finance.pochta.ru/offer.

«Кроме того можно оформить подписку онлайн на различные печатные издания из каталога «Почты России»; получать письма, открытки, извещения, газеты и журналы в собственную абонементную ячейку, расположенную в ближайшем почтовом отделении, для физических и юридических лиц - заполнить онлайн-заявку на получение простой электронной подписи (ПЭП), подтвердить личность в отделении «Почты России», что даст возможность и получать любые отправления без документов и квитанций - просто по СМС-коду», - добавляется в материале.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.pochta.ru, а также получить консультацию по телефону службы поддержки: 8(800)100-00-00.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.