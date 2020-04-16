РИАМО - 16 апр. Облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и снега ожидается в Москве и Московской области в выходные, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До конца недели климатическая ситуация будет обусловлена северо-атлантическим циклоном. Будет в основном облачная погода, возможны неустойчивые прояснения и кратковременные осадки в смешенной фазе, то есть, дождь со снегом», — сказал Тишковец.

В пятницу, 17 апреля, и в субботу, 18 апреля, температура будет от плюс 5 градусов до плюс 7 в Москве, и от плюс 3 до плюс 8 градусов в Подмосковье.

В воскресение в Москве столбик термометра будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов, а в Московской области от плюс 4 до плюс 9. При этом, ночью температура будет около нуля градусов.

«Только с наступлением следующей недели погода возьмет курс на потепление, медленное, но все-таки потепление», — заключил Тишковец.