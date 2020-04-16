РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Главгосстройнадзор Московской области во время выездных осмотров не выявил нарушений санитарных требований в гипермаркетах «Глобус» и Metro в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора провели три выездных осмотра объектов в городских округах Серпухов и Подольск.

«Проверки прошли в гипермаркетах Metro и «Глобус». Объекты эксплуатируются, все сотрудники работают в масках и перчатках. Кроме того, при входе в торговые центры установлены дозаторы с дезинфицирующим средством, информационные таблички, а на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции», - говорится в сообщении.

Также каждый сотрудник перед тем, как приступить к работе, измеряет температуру тела. Кроме того, постоянно проводятся работы по дезинфекции ручек дверей, тележек и различных поверхностей.

Всего на контроле Главгосстройнадзора 259 объектов повышенной степени опасности. В период нестабильной эпидемиологической обстановки ведомство не оставляет их без внимания.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.