РИАМО - 16 апр. До конца недели в Подмосковье и столице ожидаются осадки в виде дождя, иногда возможен мокрый снег, порывы ветра будут усиливаться до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Московский регион находится под влиянием циклона с центром в западном секторе Арктики. По территории Москвы и Московской области продолжат перемещаться прохладные воздушные массы, удерживая температурные показатели немного ниже климатической нормы», — говорится в материале.

Семнадцатого апреля в регионе ожидается мокрый снег и небольшая облачность, ночью температура опустится в столице до 0-2 градусов, а в Подмосковье - до минус 2 - плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов тепла в Москве и до плюс 4-9 градусов тепла в области. Подует северо-западный и западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Восемнадцатого апреля ожидаются осадки, ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса в столице, в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1. Днем столбики термометра покажут плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 4-9 градусов в области. Ветер будет дуть с запада, его скорость достигнет 15 метров в секунду.

Девятнадцатого апреля прогнозируют мокрый снег и дождь, ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Ночью температура составит минус 1 – плюс 1 градус в Москве, а в Подмосковье – минус 4 – плюс 1. Днем воздух прогреется до плюс 6-8 градусов в столице и до плюс 4-9 градусов в области.