РИАМО - 16 апр. Неизвестная злоумышленница обманным путем похитила у жительницы столицы 237, 216 тысячи рублей, деньги были перечислены на счет нарушительницы после того, как потерпевшая отправила СМС-коды со своего телефона, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В ОМВД России по Таганскому району обратилась гражданка 1988 года рождения <…> 15 апреля в 17:43 на мобильный телефон заявительницы поступил звонок, где неизвестная представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что по кредитной карте проводятся сомнительные операции», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после согласия заявительницы на ее телефон стали поступать СМС с кодами (всего шесть штук), которые потерпевшая тут же сообщала неизвестной.

В результате с банковской карты гражданки, которую она открыла в отделении банка, расположенном по адресу: Москва, 3-й Крутицкий переулок, дом 11, списалось 237, 216 тысячи рублей.

По результатам происшествия проводится проверка.