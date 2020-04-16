РИАМО - 16 апр. Почтовые хабы в Москве и Московской области работают в круглосуточном режиме без выходных, специалисты сортируют и отправляют по направлениям десятки тысяч писем и посылок, говорится в сообщении «Почты России».

«Во всех сортировочных и логистических объектах соблюдаются меры безопасности — замер температуры, контроль самочувствия, дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами проводятся несколько раз за смену. Сотрудникам выдаются перчатки и маски», — говорится в сообщении.

В цехе обработки международных почтовых отправлений авиационного отделения перевозки почты во Внуково каждый день, в графике сутки-трое, работает 30 сотрудников. Они обрабатывают ежедневно 1,5 тысячи почтовых отправлений из Германии, Индонезии, Финляндии, Латвии, Турции и Америки. Каждое отправление проходит таможенный досмотр и получает разрешение на отправку адресату.

Несколько тысяч сотрудников сортировочных и логистических центров «Почты России» по всей стране ежедневно выходят на работу, продолжая свою деятельность в штатном режиме.

В сортировочном центре в Подольске ежедневно трудятся 250 сотрудников. Здесь обрабатываются и сортируются тысячи почтовых отправлений для всей центральной части России. В сортировочном центре нанесены специальные разметки, у каждого сотрудника своя «безопасная зона», созданы все условия для защиты операторов.

«Весь почтовый автопарк проходит дезинфекцию, обрабатываются машины как снаружи, так и внутри. Наши водители и курьеры, без которых клиенты просто не получили бы свои посылки, каждый день выходят на работу, соблюдая все меры безопасности, все они для меня – почтовые герои, которые поддерживают связь людей в это непростое время», — заявил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.