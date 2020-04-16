РИАМО - 16 апр. В столице началось проектирование пяти скоропомощных стационарных корпусов для клинических больниц, там будут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Все комплексы будут оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим проводить как комплексную диагностику, так и использование современных методов оказания медицинской помощи», – сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь корпусов составит 80 тысяч квадратных метров, два корпуса построят с вертолетными площадками на территориях НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 3 и ГКБ имени С.П. Боткина по адресу: 2-й Боткинский проезд, дом 5.

Также корпуса возведут на территориях на территории ГКБ №15 имени О.М. Филатова по адресу: улица Вешняковская, дом 23; ГКБ имени В.М. Буянова по адресу: улица Бакинская, дом 26; ГКБ имени М.Е. Жадкевича по адресу: Можайское шоссе, дом 14.

В корпусах будут обустроены отделения: реанимационное, лучевой диагностики, операционного блока, блока лечебных палат, функциональной диагностики и лаборатории.

Руководитель департамента отметил, что проектирование ведется в соответствии с международным стандартом JСI (Joint Commission International), логистика зданий позволит сократить время перемещения пациента. Зона триажа позволит в два раза уменьшить время начала оказания медицинской помощи за счет разделения потоков (красный, желтый, зеленый).

Для общения сопровождающих с врачами и психологами оборудуют комнаты, родственники смогут оставаться в мини-квартирах с пребыванием до двух суток, где будет душ, туалет и мини-кухня.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в Москве реализуется масштабная программа развития учреждений здравоохранения и строительства новых больниц и поликлиник. Открытие скоропомощных комплексов позволит увеличить оперативность и повысить качество лечения при различных случаях, требующих экстренной помощи», — заключил Загрутдинов.