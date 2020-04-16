РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Съезд с МКАД на Волоколамское шоссе в Москве недалеко от подмосковного Красногорска перекроют в период с 18 апреля по 25 ноября, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Минтранс Подмосковья напоминает жителям и гостям региона, что с 18 апреля по 25 ноября в Москве полностью перекроют съезды с Волоколамского шоссе при движении в сторону области на внешнюю сторону МКАД и съезд с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области», - говорится в сообщении.

Перекрытие связано со строительством транспортной развязки, которое проводит департамент строительства Москвы.

«Просим заранее ознакомиться с информацией и маршрутами объезда», - заключается в материале.