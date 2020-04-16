РИАМО - 16 апр. Воспитанники Дмитровского детского дома-интерната стали победителями онлайн-олимпиады «Турнир знатоков», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Воспитанники Дмитровского детского дома-интерната Мария Мосанюк, Олег Чернов, Арина Ушенина приняли участие в серии международных онлайн-олимпиад «Турнир знатоков» по предмету «Музыка», — говорится в сообщении.

Ребята стали победителями и были награждены дипломами первой степени.

Администрация округа поздравила ребят с удачным выступлением и пожелала дальнейших успехов.