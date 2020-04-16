РИАМО – 16 апр. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал, что очереди при входе в столичное метро не могли существенно повлиять на рост числа заразившихся коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

В связи с введением обязательного пропускного режима и проверками наличия пропусков 15 апреля в столичном метро образовались очереди на вход. В четверг в метро перешли на выборочные проверки, и новых очередей не образовалось.

«Очереди в метро не добавили положительных эмоций. Однако ситуация в метро не могла оказать существенное влияние на рост числа заразившихся коронавирусом», – сказал Никифоров.

Инфекционист пояснил, что тесты на коронавирус выявляют все большее число бессимптомных носителей заболевания. Это хороший знак с точки зрения стабилизации обстановки.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в стране достигло 27 938 человек. Выздоровели 2 304 человека. В столице за последние сутки зарегистрировали 1 370 случаев инфицирования.

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