РИАМО - 16 апр. Грибную продукцию из тепличных комплексов Подмосковья планируют начать отправлять на экспорт к 2023 году, к концу текущего года производство грибов в регионе собираются удвоить, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По грибам <…> мы хотим быть полностью самодостаточными <…>. Уверен, что тоже не далек тот день, когда мы закроем полностью потребность своего рынка в этом продукте, и будем смотреть на внешние рынки», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На данный момент Подмосковье является лидером по производству грибов в России. Местные жители в полной мере обеспечены продукцией из теплиц региона.

По словам министра, к концу 2020 года производство грибов планируют удвоить, чтобы отправлять их на экспорт.

«Выход на внешние рынки может произойти через два-три года, когда предприятия расплатятся с кредитными организациями», – заключил Разин.