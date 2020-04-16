РИАМО - 16 апр. Сотрудники правоохранительных органов остановили трассе М-4 «Дон» иномарку, в которой при досмотре нашли свертки и контейнеры, предположительно, с наркотическом веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является метамфетамином, гашишем и кокаином общим весом больше одного килограмма», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении 37-летнего водителя иномарки из Воронежа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Подозреваемого заключили под стражу.