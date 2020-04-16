РИАМО - 16 апр. В столице и Подмосковье, несмотря на небольшие осадки, в воскресенье, в день Пасхи, может выглянуть солнце, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В субботу, 18 апреля, и в Светлое Воскресенье ветер успокоится, облаков станет поменьше <…> Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, местами может собраться небольшой дождь», — отмечается в материале.

Температура 18 и 19 апреля ночью в Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса, а в области – до минус 2 градусов. Температура в регионе днем поднимется от плюс 6 до плюс 8 градусов.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году приходится на 19 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.