РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Пробка длиной более трех километров образовалась в четверг днем на трассе А-107 в подмосковном Подольске, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:32 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Стекольникова и других.