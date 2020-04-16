РИАМО - 16 апр. Свыше 80 тысяч волонтеров по всей России присоединились к акции #МыВместе, основная целевая аудитория – люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями, сообщил руководитель центра по координации волонтерских штабов помощи людям акции #МыВместе Павел Савчук.

Акцию проводят, чтобы помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса.

«Во время самоизоляции наши мысли, наши усилия должны быть вместе, чтобы этот коронавирус быстрее закончился. На протяжении всего этого периода, на протяжении трех недель к движению #МыВместе присоединилось более 80 тысяч волонтеров, которые сейчас помогают по всей стране. Работают 85 волонтерских штабов, и, конечно, на протяжении всех этих трех недель наша основная целевая аудитория, наша основная группа помощи - люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями», - сказал Савчук.

Он отметил, что ситуация с вирусом развивается динамично, поэтому еще одна группа, которая нуждается в поддержке, - врачи, оказавшиеся на передовой. Поэтому в рамках акции волонтеры будут принимать заявки от медицинских работников. Волонтеры будут оказывать психологическую помощь, помощь в больницах, доставлять продукты и лекарства сотрудникам больниц и их семьям.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.