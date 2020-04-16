РИАМО - 16 апр. Низкий уровень смертности от коронавируса объясняется готовностью медицинских служб страны к отражению инфекционной угрозы, сообщил журналистам в четверг профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«В России летальность (от Covid-19 – ред.) меньше 1%. <...> У нас эпидемия началась позже, у нас было время, мы могли подготовиться для борьбы. <...> Централизованная государственная медицинская система в России, безусловно, тоже сыграла большую роль», - рассказал Малышев.

По его словам, за последние 20 лет медицинские службы России прошли подготовку для борьбы с атипичной пневмонией, свиным гриппом и вирусом Эбола.

«Как не крутите, но особо опасные инфекции требуют одинаковых организационных, методических решений. Наши врачи ежегодно несколько раз тренируются для работы с особо опасными инфекциями», - отметил Малышев.

Он также добавил, что в России еще со времен СССР организована сильная санитарно-эпидемиологическая служба.

В России зафиксировано 27 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, выздоровело 2 304 человека, 232 пациента скончались.

Для борьбы с пандемией власти России ввели ограничения. Действует режим повышенной готовности: отменены все массовые мероприятия, по возможности сотрудники работают из дома, учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веской причине, а для передвижения на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.