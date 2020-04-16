РИАМО - 16 апр. Во время всеобщей самоизоляции из-за коронавируса отельный бизнес начал предлагать клиентам новые услуги, в том числе они рассчитаны на тех, кто хочет переждать сложное время в одиночестве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Услуги по самоизоляции предоставляют некоторые отели Москвы. При этом они предлагают постояльцам доставку завтраков в номер, регулярную дезинфекцию комнаты и бесплатные антисептики.

«Есть же люди, которые не хотят заразить своих близких, родственников, которые все равно уходят на работу и ездят на метро. А метро все-таки — место небезопасное. Решили предложить, и, знаете, дело пошло», - сказала заместитель директора отдела продаж отеля «Новотель Москва Центр» Кристина Мужичкова.

При этом она подчеркнула, что общих подходов к «выживанию» в кризис в сфере не выработали, каждый отель отвечает сам за себя. Кто-то решил предложить клиентам дешевую самоизоляцию, а кто-то просто закрылся на время карантина. Тем не менее, убытки несут все игроки рынка.

Предоставление услуг по самоизоляции — это пример взаимовыручки граждан и бизнеса. Так отели смогут держаться на плаву, а клиенты получат безопасное место для самоизоляции и сопутствующий сервис.

Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игорь Бухаров, избежать убытков отельерам не удастся.

«Если бы были заняты все номера, то при такой маленькой стоимости это, конечно, поддержало бы отель. А если у вас там, например, заполняемость 3-4 или даже 10%, то все равно будет убыток. Потери этим ты никак не восполнишь», - сказал эксперт.

В Московском регионе режим обязательной самоизоляции действует до конца апреля. Гражданам нельзя выходить на улицу без веской причины, для поездок на транспорте необходимо получить пропуск.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.