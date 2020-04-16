РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 апр. Продолжается масштабная реконструкция щелковских очистных сооружений, сейчас на объекте задействовано 80 единиц строительной техники, ход работ взят на контроль заместителем председателя правительства Московской области Евгением Хромушиным, сообщается на сайте администрации округа.

«На данный момент идут работы по обустройству подъездных дорог и заливке фундамента для строительства административно-бытового корпуса. Идет подготовка к возведению комплекса зданий и сооружений механической очистки», - говорится в сообщении.

Реконструкция проходит в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги». В результате модернизации мощность очистных сооружений возрастет до 400 тысяч кубометров в сутки. Завершить работы планируется в течение четырех лет — они пройдут в три этапа, чтобы не прерывать цикл системы водоочистки.