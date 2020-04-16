Многие во время самоизоляции полностью перешли на покупки онлайн, чтобы лишний раз не выходить из дома. Но из-за ажиотажного спроса даже самые популярные сервисы не справляются: ждать оплаченные заказы приходится по несколько дней, а продукты в онлайн-корзине исчезают на глазах. Жители Москвы и Подмосковья рассказали РИАМО, какие товары в дефиците, и поделились лайфхаками, как решить проблемы с доставкой.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Виктория, 25 лет, Лобня:

«Я очень боюсь заболеть, поэтому любых общественных мест избегаю как огня, будь то магазин или аптека. Но какие-то необходимые вещи закупать приходится.

Когда закончилась еда – дошло до того, что не осталось даже пачки соли – я забила тревогу. Узнав, что многие заказывают доставку из онлайн-гипермаркетов, я отложила крупную сумму с зарплаты и решила закупить гору продуктов и растянуть ее до конца карантина.

Но после того, как я заполнила корзину, меня ждал сюрприз: в связи с загрузкой на мой подмосковный адрес не могли ничего доставить. Оказалось, что нужно «ловить» свободное время, чтобы сделать заказ. При этом продукты доставляют от трех до пяти дней, в зависимости от магазина. В социальных сетях многие писали, что даже по истечении этого времени в некоторых магазинах доставку переносят, а потраченные деньги вернуть проблематично.

Безуспешно пытаясь оформить покупку, я три дня сидела без еды, в итоге просто заказала еду из ресторана с запасом почти на 7000 рублей. Супы, лапшу, бургеры…

Тратить такие деньги постоянно – безумие, поэтому в следующий раз я доплатила 500 рублей доставщику пиццы и уговорила сбегать в «Пятерочку» у моего дома со списком покупок. Потом попросила подругу, которая продолжает работать, заскочить в Ашан и привезти мне на машине бытовую химию и кое-какие бытовые мелочи, оставив у двери.

Меня мучила мысль о том, что все эти товары могло потрогать огромное количество людей, а в онлайн-гипермаркетах к ним прикасаются разве что работники склада и курьеры, которые проходят медосмотр. Пришлось обрабатывать каждую упаковку хлоркой или антисептиком, но выбора нет. Надеюсь еды хватит до конца карантина».

«Вы что, Роспотребнадзор?»: соблюдают ли социальную дистанцию в Московском регионе>>

Снежанна, 26 лет, Москва:

«Если решить вопрос с продуктами еще реально, то ситуация со многими онлайн-магазинами удручает.

Это касается и самого популярного интернет-магазина на российском рынке по доставке одежды и обуви. Я и мои друзья всегда без проблем у них шопились, но теперь началось что-то ужасное.

Из-за ситуации с коронавирусом ввели предоплату и отменили примерку, зато ввели бесконтактную курьерскую доставку. И все бы ничего, если бы товар в итоге попадал к заказчику.

Я заказала сыну игрушку почти на 2000 рублей, но доставку перенесли на неопределенный срок – сиди и гадай, когда тебе соизволят привезти заказ.

А ведь сейчас каждая копейка на счету, не говоря о том, как расстроился ребенок. Заказ отменила, но деньги почему-то не приходили.

Я пыталась связаться с магазином, но получить обратную связь оказалось нереально. Телефон горячей линии с сайта пропал. Зайдя на станицу магазина «ВКонтакте», я была в шоке. Прочитав десятки гневных отзывов, которые оставили люди со всей страны, я поняла, что дело плохо – покупатели не знают, как вернуть деньги.

Я попыталась задать свой вопрос в группе, но, когда мне ответил бот – я просто вышла из себя. Стандартный ответ был в духе: «Раз отменили заказ – все вернется. Надейтесь и ждите». Некоторым писали: «Пожалуйста, не дублируйте вопрос через несколько каналов связи, так как это увеличивает время обработки обращений, а значит, и время ожидания ответа». Многие клиенты просто в бешенстве, и я могу их понять.

В итоге я долго ждала, но деньги на карту все-таки вернулись».

«В кризис сильные поедают слабых»: как пандемия повлияет на ретейл и услуги в России>>

Евгений, 35 лет, Москва:

«Дело было в начале апреля. Я закупил много новой одежды в интернет-магазине, клиентом которого давно являюсь.

Курьер оставил заказ у двери, не позвонил и, не дожидаясь, пока я заберу его, уехал. При этом в заказе не хватало целых пяти товаров, а это почти 8 тысяч рублей!

Зато в приложении на телефоне сразу отобразилось, что вещи пришли в полном объеме.

Следующим этапом квеста стал звонок курьеру. С этим решил не затягивать и набрал его буквально через пару минут с просьбой проверить заказ, возможно, он оставил пакет в машине или не забрал часть с пункта выдачи. При общении, сложилось впечатление, будто он – царь, а я со своими проблемами просто ему мешаю. Обещал перезвонить вечером, когда разберется со своими делами, но в итоге – тишина.

Я сам перезвонил – и опять не вовремя: заказов много и ни на что не хватает времени. Курьер сказал ожидать звонка, но его, конечно, не последовало. Тогда я набрал в call-центр, сотрудница которого вежливо сообщила, что обращения рассматриваются в порядке очереди, но никакой конкретики.

Прошло уже почти две недели, но ни возврата денег, ни вещей я пока не дождался. За последний месяц это уже вторая подобная история. Считаю, что подобное отношение к клиентам недопустимо, даже в период пандемии».

Бизнес vs коронавирус: как выжить предпринимателям во время пандемии>>

Екатерина, 40 лет, Жуковский:

«Я наловчилась собирать корзину ночью, после полуночи. Неделю назад сразу выловила время, а на днях минут 40 обновляла приложение.

После того, как удалила из корзины часть популярных товаров вроде круп и воды – удалось сделать заказ, который привезут через пять дней.

Восторга это не вызывает, тем более, что выйти в магазин и что-то докупить все равно приходится – у нас семья из четырех человек, но хотя бы не каждый день. Продукты привозят свежие и качественные. А вот увеличение минимальной суммы заказа до 3000 тысяч рублей не радует.

Если бы еще товары постоянно не «слетали» из корзины из-за нехватки в процессе оформления – приходилось искать замену. Даже в разделе «яйца» был только один производитель и перепелиные.

Пробовала собирать корзины в разных сервисах, но это неудобно. При этом реклама некоторых онлайн-проектов звучит чуть ли не из каждого утюга. Не понимаю, зачем, если они откровенно не справляются с объемами работы.

А вот посылки с AliExpress я без проблем получила. Одежду и обувь от крупного онлайн- маркета знакомые тоже получали, разве что в пунктах выдачи отменили примерку».

Как сэкономить на карантине: бесплатные фильмы, книги и тренировки>>

Надежда, 36 лет, Москва:

«Из-за всей этой ситуации с коронавирусом у меня сильный стресс, а бороться с ним я привыкла шопингом. Время для этого сейчас идеальное, ведь зарплату тратить особо некуда. Как минимум, экономия на транспорте и нет соблазна купить, например, латте за 500 рублей по дороге на работу.

Поэтому решила обновить гардероб. Хотела также запастись антисептиком, но достать его за адекватные деньги в интернете сейчас непросто.

Заказала два платья и джинсы в известном интернет-магазине, где с меня взяли предоплату. Общая сумма со скидками составила около 4000 тысяч рублей. Получив сообщение с датой курьерской доставки, я принялась ждать. В день доставки курьер просто не снимал трубку, к кому обращаться – непонятно. Долго пыталась связаться с компанией – без толку.

Вещи очень нравятся, поэтому не знаю, делать ли отмену. У подруги, которая так поступила, деньги так и не вернулись.

С горем пополам она добилась ответа, и ей любезно сообщили, что они якобы возвращены, но, когда упадут на карту – зависит только от банка. Но мысленно она уже готова распрощаться с деньгами».



Как не потерять зарплату из‑за коронавируса>>