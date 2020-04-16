РИАМО - 16 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике коронавируса, в этой лаборатории будут делать самое большое количество тестов на Covid-19 в регионе — до 2 тысяч исследований в сутки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Центр создали на базе клинико-диагностической лаборатории городской больницы.

«Сейчас огромные силы и ресурсы брошены на то, чтобы победить вирус, — это и средства защиты, и оборудование, которое мы приобретаем для увеличения количества тестов. Еще месяц назад мы делали не более 500 исследований почти на всю восьмимиллионную Московскую область, что чрезвычайно мало. Сегодня открываем самую мощную в регионе «ковидную» лабораторию», — сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил врачей за самоотверженную работу в период пандемии и поздравил с предстоящей Пасхой.

«Хочу сказать слова благодарности всем нашим врачам, полицейским, которые делают очень непростую работу, и, конечно, жителям. Находиться дома в четырех стенах очень непросто. А сейчас мы еще вынуждены ввести пропуска. Но все это ради победы над коронавирусом. Сегодня только самоизоляция может снизить рост заболеваемости», — отметил Воробьев.

В лаборатории есть микробиологическая и биохимическая лаборатории. В Королевской горбольнице также создали условия для оказания помощи зараженным коронавирусом – в детском и взрослом инфекционных отделения подготовили 70 коек. В прошлом году за счет бюджета Подмосковья в больнице сделали капитальный ремонт, обновили оборудование.

В Подмосковье работают еще четыре лаборатории – в Подольске, Красногорске, Коломне и Серпухове. Эти лаборатории, два федеральных центра и частные клиники в Московской области ежедневно делают порядка 7,5 тысяч исследований на коронавирус. В государственных медицинских организациях исследования проводят бесплатно.

Прежде всего, диагностику проводят для людей, находящихся в группе риска, у которых есть симптомы ОРВИ, для людей старше 65 лет, для вернувшихся из-за границы, контактировавших с инфицированными и медработников. В регионе уже провели порядка 60 тысяч тестов на коронавирус.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.