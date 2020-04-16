РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 апр. Ветераны Великой Отечественной войны из Балашихи уже в апреле получат единовременные выплаты от 15 до 25 тысяч рублей ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Участникам и инвалидам ВОВ из регионального бюджета будет выплачено ко Дню Победы по 25 тысяч рублей, вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла – по 15 тысяч рублей.

«К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей. В этом году размер выплаты увеличен в 2,5 и 3 раза», – сказал начальник управления социальной защиты населения Балашихи Игорь Мамонкин.

Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей участникам и инвалидам войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», семьям погибших участников ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и по 50 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Всего в Балашихе проживает более 2,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников и инвалидов войны – 192 человека.

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