РИАМО - 16 апр. Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно, сообщил в четверг замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Очень важной характеристикой данной пандемии является то обстоятельство, что 10% в целом, но в Москве это абсолютно точно (у нас есть такие цифры, проведенные по нашему коммерческому центру), переносят так называемую бессимптомную форму заболевания, то есть не имеют никаких абсолютно симптомов, а являются, к сожалению, источником инфекции», - сказал Горелов в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

Он добавил, что 10% - это значительная цифра. Даже в период плато заболеваемости данная группа людей будет поддерживать эпидемиологический процесс.

Горелов подчеркнул, что речь идет об обследованных здоровых людях, поскольку при минимальных симптомах инфекции человек должен обращаться в медицинское учреждение.

«Вот статистика нашего института показывает, что среди обратившихся здоровых людей без симптомов у 10% выявлен коронавирус», - заключил Горелов.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.