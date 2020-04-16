РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил волонтеров, которые помогают находящимся на самоизоляции жителям округа во время пандемии коронавируса, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий встретился с членами волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в период пандемии.

«Спасибо вам, волонтерам, за неоценимую помощь. Вы сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, помогаете одиноким и пожилым жителям Люберец», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах пока работают 143 волонтера. Ежедневно выезжают помочь 20-25 из них. Ружицкий отметил, что их обеспечивают медицинскими масками, перчатками, антисептиками, респираторами.

Для получения помощи, всем находящимся в режиме самоизоляции и нуждающимся в продуктах, лекарствах и других услугах необходимо обратиться в Люберецкое управление социальной защиты населения. Они формируют заявки.

По словам руководителя волонтерского штаба в Люберцах Георгия Николаева, в округе все заявки поступают от соцзащиты в колл-центр. В день поступает порядка 50 заявок. Уже за месяц волонтеры отработали свыше тысячи заявок.

«У нас есть 10 групп быстрого реагирования. После получения заявки они сразу едут по адресу. Также к нам присоединяются жители округа - уже на призыв откликнулись порядка 30 человек. Спасибо им огромное! Они, как правило, на автомобилях, могут охватить большой сектор», - пояснил Николаев.

Он уточнил, что наибольшую активность проявили жители микрорайонов Красная Горка и Самолет.

«На первом месте по заявкам - закупка продуктов, лекарств, далее рецептурные лекарства, потом - бытовые вопросы. Наши волонтеры имеют памятки, они могут подсказать, куда можно обратиться и получить поддержку от государства», - добавил Николаев.

Вступить в ряды волонтерского центра можно обратившись по телефону горячей линии: 8(800)222-55-25 или написав в Директ-сообщения Instagram-аккаунта @lubmger.