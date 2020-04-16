РИАМО – 16 апр. Оценить эффективность санитарно-карантинных мероприятий, введенных в России из-за распространения коронавируса, можно будет в 20-х числах апреля, сообщил в четверг замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Я думаю, что преждевременно радоваться, так как неважно — медленная или бурно нарастающая экспонента. Но во всяком случае, вероятно, в 20-х числах произойдет некая стабилизация, и будет эффект от карантинных мероприятий, которые объявлены в стране», - сказал Горелов.

Он отметил, что Россия приближается к пику эпидемии нового коронавируса, но это не означает, что санитарно-карантинные меры будут отменены, только могут быть сняты некоторые ограничения.

Он заметил, что число новых случаев заболевания будет зависеть во многом от соблюдения режима самоизоляции.

«Радует то обстоятельство, что Москва в настоящий момент бесспорно лидер, но темпы в Москве все-таки не превышают в целом по России. Мы говорим из 3 448 только менее половины приходится на Москву, а еще вчера и позавчера эти цифры были абсолютно другими», - добавил Горелов.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 1 370 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, на сегодняшний день в Москве выявлено 16 146 случаев заражения инфекцией.

В России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса, 2 304 человека выздоровели.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года и распространилась по миру, на данный момент в мире выявлено около 2 миллионов зараженных, 137 тысяч пациентов скончалось, вылечились 517 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.