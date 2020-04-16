РИАМО - 16 апр. Власти Подмосковья и Москвы совместными усилиями установят на территории Московской области 15 автоматических станций для мониторинга состояния атмосферного воздуха, говорится в сообщении аппарата комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов в сфере охраны окружающей среды.

«Ближайшие совместные планы Москвы и Подмосковья связаны с установлением датчиков экологического мониторинга атмосферного воздуха. За счет бюджета Москвы в Московской области планируется установить 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она уточнила, что стороны ведут тесную работу по этому направлению, в настоящее время обсуждаются сроки установки станций и их будущее месторасположение.

«Коллеги из «Мособлэкомониторинга» заверили, что станции появятся уже в 2021 году. Москва обязалась купить эти станции, а регион, со своей стороны, обеспечит инфраструктуру для их подключения. Сигнал с этих станций будет постоянно получать как столица, так и мы – Подмосковье», - добавила Полякова.

До подписания соглашения о сотрудничестве Подмосковье и Москва решали многие экологические проблемы в одиночку. Теперь впервые в истории Московской агломерации эти вопросы будут решаться совместными усилиями.