РИАМО - 16 апр. В России провели уже свыше 1,61 миллиона тестов на коронавирус, больше всего исследований проводится в Московском регионе, сообщает Газета.ru.

«Под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на Covid-19 в настоящее время находятся почти 127 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Москва и Подмосковье опережают другие субъекты РФ по абсолютному числу проведенных исследований на коронавирус.

Так, в Москве провели уже более 395 тысяч анализов на инфекцию, в Московской области - свыше 145 тысяч тестов. Далее следует Санкт-Петербург (свыше 80 тысяч анализов), Свердловская область (более 38 тысяч анализов), Краснодарский край (свыше 35 тысяч анализов).

На данный момент в России выявили 27938 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 2304 человека, 232 пациента скончались.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.