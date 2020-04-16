РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 апр. В подмосковном Красногорске за три дня родителям школьников, получавших бесплатное питание, выдали 17 тысяч продуктовых наборов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Второй этап выдачи «сухпайков» в красногорских школах – за три дня родителям школьников выдано 17 тысяч продуктовых наборов», – говорится в сообщении.

Продуктовые наборы полагаются родителям учеников, которые получали бесплатное питание в школьных столовых. Это учащиеся начальных классов, льготные категории – дети из многодетных, малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ.

«Школьные наборы сформированы исходя из стоимости школьных завтрака и обеда в пересчете на количество дней. Первая партия была рассчитана на 10 дней, вторая – на 14 дней, то есть до 30 апреля. Закупают эти наборы школы самостоятельно», – добавляется в материале.

Все, кто не получил продукты сейчас, смогут это сделать после снятия режима повышенной готовности.