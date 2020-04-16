РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Институт сервисных технологий Подольска 25 апреля проведет День открытых дверей онлайн, сообщается в группе «РГУТИС Подольск - Институт и Колледж» в соцсети «ВКонтакте».

«В РГУТИС 25 апреля в 12:00 состоится День открытых дверей. В программе знакомство с университетом, представление специальностей колледжа и направлений подготовки высшего образования, консультации по всем вопросам поступления и обучения в колледж и на бакалавриат», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы попасть на День открытых дверей, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1JtOXofO908OfbqRLlsNltbhpF7pfcm_jJ44IEjN9RwY_wg/viewform, после чего придет ссылка на трансляцию.

Можно заранее оставить свой вопрос, чтобы на него ответили во время трансляции по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefHp2eRAGx48ZQgK0AfevQ13SdgdTu0iJUaWhRngkgKIf4aw/viewform.

РГУТИС – эффективный государственный вуз в соответствии с рейтингом Минобрнауки РФ. Является одним из лидеров в России по подготовке кадров для туризма и сервиса.

Институт сервисных технологий расположен в центре Подольска, в здании бывшего Подольского индустриального техникума вблизи площади Славы. Институт является структурным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский государственный университет туризма и сервиса.