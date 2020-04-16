РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. ИФНС России по Домодедову проведет консультации по вопросам заполнения деклараций 3-НДФЛ с 20 по 30 апреля, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«ИФНС России по городу Домодедово Московской области c 20 по 30 апреля 2020 года по телефону горячей линии: 8(496)794-11-99 консультирует по вопросам порядка заполнения деклараций 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», - говорится в сообщении.

3-НДФЛ - это форма декларации, с помощью которой перед налоговой службой отчитываются те, кто платит налог на доходы физических лиц.