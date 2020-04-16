РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Жители подмосковного Подольска смогут записать детей в учреждения дополнительного образования сферы культуры округа до 30 июня, сообщается в группе «Львовская детская школа искусств» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Московской области, срок записи детей на обучение в 2020-2021 учебном году в муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры с 15 апреля 2020 года переносится на период с 1 мая по 30 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Подача заявлений осуществляется через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).