РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. На улице Вешних вод в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи восстановили уличное освещение по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона обратилась на портал с просьбой починить неисправные фонари на улице Вешних вод рядом с улицей Калинина, дом №6. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению освещения на автодороге в микрорайоне Саввино, улица Вешних Вод выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.