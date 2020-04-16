РИАМО - 16 апр. По мнению многих экспертов, пик распространения коронавирусной инфекции в Москве наступит через полтора-два месяца, сообщил журналистам в четверг профессор, доктор медицинских наук и врач-инфекционист Николай Малышев.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что пик (заболеваемости коронавирусом - ред.) будет где-то в июне-июле. Понятно, что <…> количество заболевших будет больше», — сказал Малышев.

Врач также добавил, что после прохода пиковой стадии число заболевших людей начнет снижаться.

Главное, по его мнению, чего удалось добиться — это сдерживание роста числа заболевших на траектории арифметической, а не геометрической прогрессии. Эксперт объяснил, почему это так важно.

«При пике огромное количество заболевших требуют специализированной медицинской помощи. И то, что мы имели некоторый запас по сравнению с другими странами в начале эпидемии, хороший признак», — резюмировал Малышев.

Он также добавил, что на территории столицы сосредоточено большое число медучреждений с опытным персоналом. В скором времени количество больничных коек для приема пациентов с коронавирусом может увеличиться до 30 тысяч.

Ситуацию с числом заболевших в Московском регионе Малышев назвал тревожной. По словам врача, повлиять на нее может каждый из жителей, соблюдая режим самоизоляции.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1370 новых случаев заражения Covid-19, а общее число заболевших выросло до 16146 человек. Всего в России с начала эпидемии подтверждено 27938 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.