РИАМО(БАЛАШИХА) - 16 апр. Историко-краеведческий музей Балашихи подготовил для жителей округа виртуальную экскурсию по выставке фоторабот Виктора Темина «Нам дороги эти позабыть нельзя» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Выставка собрана из коллекции работ знаменитого советского фотокорреспондента Виктора Темина, который в годы войны дошел до Берлина. Она хранится в фондах музея. Виртуальную экскурсию можно посмотреть на страницах музея в социальных сетях. Также ссылка для ее скачивания доступна на сайте учреждения», - говорится в сообщении.

Официальный сайт музея - www.ikmb.ru.

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