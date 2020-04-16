РИАМО – 16 апр. Благодаря современным технологиям верующие подмосковного Реутова в условиях пандемии коронавирусной инфекции могут подать записки с поминаниями через интернет и поставить свечу, позвонив по телефону, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Прихожане Троицкого храма города Реутова могут подать записки с поминаниями через официальный сайт: https://troitsa-reutov.ru/. В храм Казанской иконы Божией Матери можно подать записки на поминовение на литургии, а также попросить поставить свечи перед любой иконой, позвонив по телефону: 8(495)791-30-68», – говорится в сообщении.

В храмах и монастырях Московской области с 13 по 19 апреля все богослужения проходят без участия прихожан. Такие ограничительные меры приняты в связи с борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции. Службы осуществляются духовенством храмов при участии сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

«Реалии диктуют нам потребность испытать свое доверие к Богу. Давайте услышим призыв священноначалия оставаться в своих домах в это трудное время ради наших ближних и перейдем на новый, вынужденный этап духовного взросления», – сказал настоятель Троицкого храма Реутова, благочинный Балашихинского округа протоиерей Димитрий Мурзюков.

Прихожанам, которые традиционно освящали еду в храмах перед Пасхой, предложили альтернативный вариант – освятить яйца и куличи в домашних условиях. Священники советуют прочитать тропарь «Общее воскресение» и окропить еду святой водой со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».