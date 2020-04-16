РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Активисты волонтерского центра Подольска с начала работы оказали помощь жителям округа около 700 раз, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На текущей неделе исполнилось ровно 20 дней со дня открытия волонтерского центра в Подольске. Все эти дни волонтеры центра в ежедневном режиме, без выходных и отдыха дежурили на телефоне и в социальных сетях, принимали звонки и координировали исполнение обращений, выезжали по заявкам и оказывали помощь тем, кто в ней нуждался. Такая помощь была оказана уже 673 раза», - говорится в сообщении.

Добровольцами центра стали 149 человек, еще чуть больше 50 — в режиме готовности. В комитете по делам молодежи также напомнили, что параллельно с волонтерским центром работает волонтерский штаб «Единой России». Под руководством штаба более 800 нуждающихся пожилых людей и многодетных семей получили продуктовые и медицинские наборы, предоставленные главой Подольска и правительством Московской области.

«Огромную поддержку и помощь оказывают волонтерскому движению специалисты городских учреждений по работе с молодежью, комитета по делам молодежи, отдела социальных коммуникаций администрации округа. Работа идет в тесном сотрудничестве с отделами социальной защиты. Спасибо огромное каждому за неравнодушие», — отмечается в материале.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.