РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В подмосковных Люберцах родители школьников льготных категорий пожаловались на выдачу просроченных консервов в сухпайках, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница округа Анна.

Родителям школьников в Люберцах ранее начали раздавать сухпайки.

«Мой ребенок учится на гимназии №41. Нам в пайке попалась тушенка, у которой срок годности истек», - сказала Анна.

Другая жительница Люберец Наталья отметила, что они тоже получили в своей гимназии №44 паек с консервами, у которых была двойная наклейка со сроком годности.

«Поставщик действительно предоставил продукцию с двойными наклейками. Он выставил претензию к базе, где собирают данную продукцию», - сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

Он добавил, что назначена лабораторная экспертиза консервов.

«Консервы заменят сегодня-завтра, новая партия уже закупается», - заключил собеседник.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.