РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Депутат Московской областной думы Павел Максимович взял под личный контроль просьбу жительницы Подольска об установлении детской площадки в микрорайоне Кузнечики на Бульваре 65-летия Победы.

«Провел очередной прием граждан в дистанционном режиме. Сегодня (15 апреля - ред.) ко мне обратилась жительница Подольска по вопросу обустройства детской площадки в микрорайоне Кузнечики на Бульваре 65-летия Победы. Данное обращение находится на моем личном контроле», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Подольска смогут обратиться к Максимовичу по будням с 9:00 до 18:00 на горячую линию по телефону: 8(903)222-55-15. Дважды в неделю по средам и пятницам с 11:00 до 13:00 он проводит личный прием граждан по Skype и телефону 8(903)222-55-15, а также на платформе социальных сетей.