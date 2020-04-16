РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Национальный парк Москвы и Московской области «Лосиный остров» открывает новый эколого-просветительский онлайн-проект в четверг, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Нацпарк «Лосиный остров» запланировал серию видео-уроков, в которой могут принять участие все желающие. В четверг состоится первый видео-урок «Путешествие по заповедной России».

«Многие городские жители, оказавшись в лесу, теряются при встрече с животными, не могут оценить опасность, не знают названий растений и птиц. Мы поможем жителю мегаполиса лучше ориентироваться в живой природе, научиться различать голоса зверей и птиц, сохранять окружающий мир. Современные информационные технологии сегодня позволяют получать эти знания, не выходя из дома, поэтому мы открыли онлайн-уроки для семейного просмотра. По окончании ограничительных мер ждем вас в Лосином острове!», - сказал директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов.

На первом видео-уроке «Путешествие по Заповедной России» слушатели узнают, что такое особо охраняемые природные территории, какие виды ООПТ бывают, как появился первый заповедник. А также каковы основные различия между заповедником и национальным парком, зачем создаются заказники, как назывался первый национальный парк? Почему «Лосиный остров» так называется? Кто обитает в нацпарке? Участники поиграют в интерактивные игры и посмотрят небольшие тематические видео на экологическую тему. Начало мероприятия в 17:00.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 783 2664 5210, пароль: 008705. Также для оперативного общения будет организована группа в Whats App 8(965)131-15-88. Темы следующих уроков: «Национальный парк для самых маленьких», пройдет 21 апреля и «Кто живет в нашем парке?» - состоится 24 апреля.