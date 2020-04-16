РИАМО - 16 апр. В Москве возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который применил насилие к представителю власти, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 13 апреля вблизи жилых домов по Походному проезду, сотрудник ДПС ГИБДД для проверки документов остановил автомобиль BMW под управлением 23-летнего молодого человека. Водитель вступил в конфликт с сотрудником полиции, после чего нанес ему удар в лицо и попытался скрыться с места происшествия», — сказала Иванова.

Она добавила, что во время задержания мужчина оказал сопротивление и порвал часть форменного обмундирования сотрудника ДПС.

Задержанному предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.