РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. В четверг в подмосковной Балашихе сгорел частный дом в микрорайоне Новая деревня, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Новая деревня, дом №1 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в четверг в 04:55.

«В 09:05 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены пять единиц техники и девятнадцать человек.