РИАМО - 16 апр. Более 50% новых зараженных коронавирусом в столице являются людьми в возрасте до 45 лет, среди них также есть дети, сообщает московский оперативный штаб.

За минувшие сутки выявлено 1370 новых случаев заражения. Так, 45% из этого числа — люди в возрасте от 18 до 45 лет, а еще 5,5% — дети.

«Из новых случаев 35% составляют люди, которым от 46 до 65 лет. Пожилых граждан — 10,5%, им от 66 до 80 лет. Только 4% — старше 80 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Москве всего с начала эпидемии зарегистрировано 16 146 случаев заражения. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

До конца месяца в столице действует режим самоизоляции, все граждане независимо от возраста не должны покидать жилье без веской причины. Для передвижения на любом виде транспорте необходимо получить цифровой пропуск. Его отсутствие влечет административную ответственность.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.