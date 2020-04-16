РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Лучших работников сферы культуры определили на конкурсе профессионального мастерства в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В управлении культуры состоялось заседание комиссии конкурса профессионального мастерства «Лучший работник муниципального учреждения сферы культуры городского округа Мытищи». По сложившейся за последние несколько недель практике заседание комиссии прошло в формате онлайн, в ее составе - представители общественных организаций округа - совета ветеранов, общественной палаты, горкома профсоюзов работников культуры, молодежного совета при главе округа.

«В результате работы конкурсной комиссии определены победители. В номинации «Лучший работник библиотеки» - заведующая библиотекой №2 Анастасия Сурженко, в номинации «Лучший работник учреждения культуры клубного типа» Полина Максимова – руководитель студии изобразительного искусства Центра Культуры «Марфино». В номинации «Лучший творческий работник» победила Анна Алуф – режиссер народного коллектива «Театральный коллектив «Тоже театр», в номинации «Лучший менеджер» - Олег Курышин – заведующий структурным подразделением «Сорокинский клуб»», - говорится в сообщении.

Для определения победителей и призеров для каждой номинации были установлены свои критерии, по которым комиссия всесторонне оценивала материалы и проекты участников конкурса.

«Конкурсантами были представлены работы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, патриотическому воспитанию, менеджменту учреждений клубного типа, внедрению инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, оформлению праздничных локаций, фотозон и выставочного пространства, образовательные и просветительские проекты для детей в сфере безопасности дорожного движения, театрального искусства», - отмечается в сообщении.

На сайте добавляется, что Мытищи богат талантливыми и по-настоящему увлеченными своим делом людьми. Совсем недавно артист «Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», заслуженный артист Московской области Павел Конивец победил в конкурсе на соискание Премии Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лучший по профессии среди работников учреждений сферы культуры Московской области» в номинации «Лучший работник театра».