РИАМО - 16 апр. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС, которое не включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

В УФАС поступила жалоба комитета лесного хозяйства Московской области. Ведомство пожаловалось на отказ предпринимателя исполнять контракт на воспроизводство лесов в Ступинском лесничестве.

«Комитет представил в управление документы и сведения, согласно которым индивидуальным предпринимателем работы по контракту исполнены не в полном объеме», — отмечается в материале.

Антимонопольное ведомство установило, что у комитета отсутствуют основания для одностороннего расторжения контракта, а предприниматель представил документы и сведения, согласно которым все работы выполнены качественно и в срок.

УФАС Московской области пришло к выводу, что сведения об ИП не подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков. Комитет лесного хозяйства Московской области не согласился с таким решением и обратился в суд, но Арбитражный суд Московского округа принял сторону УФАС.