РИАМО - 16 апр. Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова разработали первый прототип вакцины от коронавируса, в ближайшие месяцы они намерены разработать еще четыре прототипа с различными комбинациями, пишет в четверг газета «Известия».

Накануне в МГУ сообщили, что впервые увидели под микроскопом созданные ими частицы, имитирующие строение коронавируса и при этом «работающие» как вакцина.

«Под микроскопом мы увидели ту самую частицу, похожую на коронавирус, которая «по нимбу» светится зеленым светом, — это значит, что на ее поверхности размещены нужные белки SARS-CoV-2», — рассказала завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.

В середине марта декан биологического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Кирпичников заявлял, что прототип вакцина от инфекции может быть готов за три месяца. Теперь в ближайшие месяцы планируют создать еще несколько прототипов вакцины — их частицы будут содержать другие комбинации белков SARS-CoV-2.

Разработанные метод позволит создать недорогой препарат из-за того, что не нуждается применения ослабленного или убитого патогена, а также дорогих культуральных сред.

Разработкой вакцин от коронавируса занимаются также в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.