РИАМО - 16 апр. Более 10 тысяч таксистов установили приложение «Помощник Москвы» для проверки цифровых пропусков у пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящий момент приложение работает без сбоев.

«Просим таксистов регистрироваться активнее. Конечно, функционал новый, но нам нужна ваша помощь в борьбе с пандемией», — говорится в сообщении.

Вопросы по работе приложения можно задать на горячую линию 3210.

С 15 апреля в Москве и Московской области на всех видах транспорта можно передвигаться только по электронным пропускам. Таксисты обязаны проверять их у своих пассажиров перед началом поездки. При отсутствие пропуска водитель откажется везти клиента.

Таксисты проверяют пропуска у москвичей в том числе ради собственной безопасности. Им важно знать, что пассажир, который садится в их машину, не находится на карантине.

Кроме того, в Дептрансе поблагодарили всех таксистов, которые сейчас работают, рискуя своим здоровьем.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.