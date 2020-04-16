РИАМО - 16 апр. Более 180 пассажиров, прилетевших накануне из Нью-Йорка, доставили из аэропорта Шереметьево по местам жительства в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для перевозки людей было использовано свыше 20 автобусов.

«Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 117 жителей Москвы и 67 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще 19 пассажиров из других регионов доставят до дома или разместят в областных обсервациях», - говорится в сообщении.

Россиян из соседних регионов, прилетевших в Подмосковье из-за рубежа, также довозят до дома или мест обсервации. Для этих целей выделено 40 автобусов, которые проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед поездкой и после нее. Всего со 2 по 15 апреля перевезено уже свыше 3,2 тысячи пассажиров.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.