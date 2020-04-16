РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Лесопользователи подмосковных Люберец могут внести арендную плату, оплатить штрафы через личный кабинет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители городского округа Люберцы могут воспользоваться личным кабинетом лесопользователя. В нем есть установленная система быстрых платежей. Лесопользователи теперь могут вносить арендную плату, оплачивать штрафы и гасить задолженности», - говорится в сообщении.

В личном кабинете доступны все данные по участку. Здесь можно увидеть составленные протоколы об административных нарушениях и информацию о вынесенных постановлениях. Любой арендатор сможет своевременно сделать все необходимое, чтобы не стать должником или нарушителем.

Все нововведения направлены на снижение числа нарушений действующего законодательства.