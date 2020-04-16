РИАМО - 16 апр. Новое коронавирусное отделение открыли на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко в Люблине, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Это уже третий стационар «РЖД-Медицина», перепрофилированный для борьбы с коронавирусом. Первый открыли 11 апреля на базе больницы на Шоссейной улице, а второй — 13 апреля на базе Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе.

«РЖД располагает одной из самых мощных ведомственных сетей учреждений здравоохранения в столице. Сегодня эта сеть включилась в борьбу с пандемией. Пациентов с Covid-19 принимают три стационара РЖД, включая больницу имени Н.А. Семашко в Люблино», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в столице пациентов с коронавирусом принимают в 36 городских, федеральных и частных стационарах.

Первых пациентов стационар на базе больницы имени Семашко примет 17 апреля. Он располагает 550 койками, в том числе 40 реанимационными. Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы два корпуса – терапевтический и хирургический.

В рамках подготовки отделения провели дооснащение корпусов системами медицинского газоснабжения, смонтировали санпропускники, устроили перегородки в цокольном переходе от хирургического корпуса к другим корпусам, а также разделили «чистые» и «грязные» зоны. Также для персонала установили душевые кабины, обустроены места для отдыха и временного проживания медперсонала.

Всего в трех коронавирусных стационарах «РЖД-Медицина» развернуто 1 190 коек, в том числе 78 реанимационных. Кроме того, 395 коек обеспечены кислородом, имеется 64 аппарата ИВЛ. Лечение пациентов в них бесплатно и проводится по программе ОМС.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.