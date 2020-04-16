РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Сотрудники УК Подольска очистили территорию теплового пункта от мусора в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска продолжают работы по уборке вверенных им территорий. В настоящее время приведен в порядок участок около теплового пункта №16», - говорится в сообщения.

Коммунальщики во время работы стараются выдерживать защищающий от вируса санитарный режим.