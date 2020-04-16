РИАМО - 16 апр. Суммарный ущерб для сильно пострадавших от коронавируса в РФ отраслей экономики может достигнуть 17,9 триллиона рублей, потенциально невостребованными могут стать примерно 15,5 миллиона человек, пишет в четверг газета «Известия».

«В своем обновленном прогнозе Национальное рейтинговое агентство (НРА) ориентируется на базовый сценарий, предполагающий падение ВВП и реальных зарплат примерно на три процента и повышение курса доллара до 85-90 рублей», – говорится в сообщении.

Общий ущерб из-за Covid-19 в стране может составить 17,9 триллиона рублей. Невостребованными могут стать примерно 15,5 миллиона человек. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, равно как и пессимистический с глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

По подсчетам аналитиков, сильнее всего пострадают гостиницы и предприятия общепита, также большие потери ожидаются в сфере услуг (-77,5%), в сфере производства одежды и обуви (-52,7%), а также в сфере деятельности, связанной с культурой и спортом, организацией досуга и развлечений (-46,1%).

Правительство уже приняло меры оперативного реагирования, например, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и тому подобное. Общая сумма поддержки экономики оценивается в 2 триллиона рублей. При благоприятном стечении обстоятельств, по итогам года в России ожидается рост ВВП на 0,4-0,7%, зарплаты также повысятся до 0,3-0,6%.

«На наш взгляд, эта помощь пока является «пожарной». Она способна решить текущие и неотложные задачи, помочь предприятиям остаться на плаву, но эти меры не будут способствовать быстрому восстановлению экономики после карантина», – сказал руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выделить 200 миллиардов рублей для поддержки российских регионов, доходы которых просели из-за коронавируса. Средства должны быть направлены на обеспечение устойчивости региональных бюджетов и решение неотложных социальных вопросов.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.